Советский космонавт Владимир Аксенов умер в возрасте 89 лет

Советский космонавт Владимир Аксенов умер на 90-м году жизни. Об этом 9 апреля говорится в сообщении Telegram-канала «Роскосмоса».

«Благодаря своему опыту, знаниям, высоким морально-этическим принципам Владимир Викторович пользовался уважением среди коллег и друзей», — добавил глава госкорпорации Юрий Борисов.

Аксенов родился в 1935 году в селе Гиблицы в Рязанской области. В 1953 году окончил Мытищинский машиностроительный техникум, а затем на Украине получил образование в области авиации. В 1963 году окончил Всесоюзный заочный политехнический институт, получив специальность «инженер-механик». В отряд космонавтов был зачислен в марте 1973 года.

Первый раз полетел в космос в качестве бортинженера на корабле «Союз-22» вместе с Валерием Быковским. Полет, состоявшийся в 1976 году, продлился семь суток. Изначально корабль был построен как резервный для совместной советско-американской миссии «Союз — Аполлон», которая состоялась в 1975 году. Второй раз Аксенов отправился в космос также в качестве бортинженера в 1980 году на «Союзе Т-2». Командиром экипажа был Юрий Малышев, миссия продлилась трое суток. Во время него была осуществлена первая в мире стыковка в ручном режиме, добавила «Газета.Ru».

Также он принимал участие в разработке и испытаниях космических кораблей «Восток», «Восход», «Союз», станции «Салют». В 1988 году был отчислен из отряда космонавтов в связи с выходом на пенсию и переходом на другую работу. Дважды Герой Советского Союза.