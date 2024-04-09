Женщина совершала обряды экзорцизма над сыном в одном из отелей Сочи

В одном из отелей Сочи москвичка совершала обряды над своим двухлетним сыном, ее задержали после обращения мужчины, который является отцом ребенка и проживал вместе с ней. Об этом 9 апреля рассказали в СУ СКР по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел осенью прошлого года. Жительница Москвы приехала со своим ребенком в Сочи и заселилась в апартаменты. С конца октября по начало ноября она проводила ритуальные обряды чистки и экзорцизма над сыном. Женщина связывала ребенка, запрещала двигаться и наливала на его голову горячий воск.

Ее задержали после обращения в правоохранительные органы мужчины, с которым та проживала. Он сообщил, что она скрывалась от него вместе с их общим ребенком в другом городе.

В ведомстве сообщили, что к настоящему моменту было завершено расследование уголовного дела в отношении женщины.

«Она обвиняется в истязании малолетнего (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ)», — отмечается в Telegram-канале СУ СКР по региону.

Доклад о случившемся был представлен председателю СК России Александру Бастрыкину. На период расследования женщину заключили под стражу. Мальчик находится с отцом.

В феврале мумию мужчины обнаружили в доме в деревне Старосиверская Ленинградской области. Многодетная мать спала в постели с трупом супруга почти четыре года. Тело мужчины разлагалось в доме, где также жили их четверо детей. В его ногах также нашли «крест Анубиса». Женщина проводила с телом супруга обряды. По факту случившегося Гатчинская городская прокуратура начала проверку.