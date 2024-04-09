Фонду «Моя история» переданы задачи продвижения русского языка и образования за рубежом

По поручению президента Российской Федерации с 2024 года фонду поддержки гуманитарных наук «Моя история» переданы задачи по координации сети центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку Минпросвещения России, деятельности по поддержке учителей, преподающих по российским стандартам и на русском языке, а также участие в разработке и внедрении эффективных методик преподавания русского языка за рубежом.

«Своей стратегической миссией мы видим содействие распространению русского языка и укрепление его статуса в качестве официального языка общения на международной арене. Этот проект реализуется не по формальным признакам, а является неотъемлемой частью стратегии укрепления позиций русского языка на мировой арене. В современном мире, где границы стираются, обмен культурой и языком играет ключевую роль в установлении долгосрочных отношений и расширении возможностей для сотрудничества», — отметил Иван Есин.

В настоящее время в 56 странах мира функционирует более 60 центров открытого образования. Только в 2023 году обучение русскому языку и на русском языке в них прошло свыше 14 тыс. человек. В планах на 2024 год — сформировать действительно комплексную, системную сеть таких центров и по возможности расширить их географию.

Помимо продвижения центров, в текущем году значимой частью работы фонда «Моя история» станет цикл крупных международных мероприятий, призванных повысить популярность русского языка и российского образования за рубежом. Так, уже в июне 2024 года при поддержке Минпросвещения России и правительства Республики Татарстан состоится II Международный форум министров образования, участие в котором примут представители более чем 60 стран. В течение года будут организованы профильные языковые смены в международных детских лагерях; мероприятия, приуроченные к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина; русские литературно-музыкальные салоны и многое другое.

Первое выступление с презентацией запуска международной деятельности фонда состоялось на пленарном заседании II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Гуманитарные аспекты международных отношений в современных геополитических условиях».