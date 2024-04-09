Ученые опровергли экологичность альтернатив пластика

Отказ от пластика в пользу его более экологичных аналогов приводит к усилению выбросов парниковых газов. К такому выводу пришли ученые из Великобритании и Швеции в исследовании, опубликованном в научном журнале Environmental Science & Technology (ESS).

Исследователи в своей работе рассмотрели применение пластика и его заменителей в различных сферах, в том числе в упаковке, строительстве, автомобилестроении, текстиле и других областях. По их данным, в 15 из 16 рассмотренных применений пластиковые изделия сокращают выброс парниковых газов по сравнению с альтернативами на 10–90% в течение жизненного цикла продукта.

«Более того, в некоторых областях применения, таких как упаковка пищевых продуктов, подходящей альтернативы пластику не существует», — подчеркнули ученые.

В исследовании отмечается, что пластиковая упаковка играет решающую роль в сохранении качества различных продуктов, помогая предотвратить их порчу.

Кроме того, более низкая энергоемкость производства и эффективность веса пластмасс способствуют уменьшению их воздействия на окружающую среду по сравнению с такими альтернативами, как стекло и металл, дополняет «Газета.Ru».

В конце марта сообщалось, что Российский экологический оператор (РЭО) подготовил Концепцию по минимизации образования отходов в РФ, цель которой — снизить объемы захоронения мусора и тем самым сократить его негативное воздействие на окружающую среду. Акцент в документе делается на пластиковых отходах, на которые приходится до 50% всех твердых бытовых отходов в РФ, общий объем такого мусора составляет 57 млн т.