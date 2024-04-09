В Москве начали штрафовать за стоянку на «направляющем островке»
Дорожные камеры в Москве начали фиксировать новое нарушение. Автомобилисты стали получать штрафы за стоянку на «направляющем островке», сообщает телеканал «Известия». Разметка треугольной формы обозначает разделение или слияние потоков. Стоянкой считается нахождение на «островке» больше пяти минут, штраф — 2,5 тыс. рублей.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.