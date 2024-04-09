Что известно о прорыве дамбы в Орске. Инфографика

В городе Орск Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы на Ириклинском водохранилище. Оно расположено на реке Урал и является самым крупным в южной части региона. Водохранилище было создано, чтобы регулировать уровень воды в реке ниже по течению.

К прорыву дамбы привел сильнейший за историю наблюдений паводок. Водохранилище оказалось переполнено, и сооружение не выдержало. В результате Орск оказался затоплен.

Протяженность дамбы составляет 12 км. Сооружение было введено в эксплуатацию в 2010 году, оно рассчитано на уровень воды до 5,5 м. Помимо паводковых вод к обрушению части дамбы привели проблемы с поддержанием ее состояния.

ЧП не затронуло Ириклинскую гидроэлектростанцию (ГЭС). По данным ГУ МЧС Башкирии, населенным пунктам республики ничего не угрожает.