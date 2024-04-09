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Более 70% немецких компаний назвали непривлекательным бизнес в ФРГ

Опрос: 78% немецких фирм считают непривлекательным бизнес в ФРГ
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Фото: ТАСС/Marcus Brandt
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Руководители большинства немецких компаний придерживаются мнения, что за последние 10 лет Германия стала менее привлекательной в отношении ведения бизнеса. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Институтом экономических исследований при Мюнхенском университете и Швейцарским институтом экономической политики, опубликованные 9 апреля на сайте телеканала n-tv.

Из опроса следует, что не интересной с точки зрения ведения бизнеса в своей собственной стране ФРГ считают 78% немецких фирм. Кроме того, еще в 48% фирмах ожидают, что в ближайшие 10 лет ситуация только ухудшится, сообщила Луиза Дёрр, научный сотрудник Института экономических исследований. Говоря о причинах, бизнес-ассоциации называют высокие бюрократические издержки, нехватку квалифицированной рабочей силы и дорогую стоимость электроэнергии.

Таким образом, немецкие компании оценили Германию как привлекательное место для ведения бизнеса на 61,3 балла из 100 возможных. Прим этом США набрали 74,7 балла, у Швейцарии — 72,6, у Австрии — 72,4 балла, Франция набрала 66,8 балла, Италия — 50,7, Бельгия — 57,6, Испания — 58,5, а у Великобритании — только 58,3 балла. В то же время привлекательность Германии для иностранных компаний респонденты оценили на 49,6 балла.

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Ранее, 13 марта, член комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре заявил «Известиям», что повышение стоимости энергоносителей повлияло на снижение производства в Германии, в связи с чем часть предприятий ушла в США и Китай. По словам депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгения Шмидта, после отказа Германии от атомной энергетики и дешевого газа из РФ немецкие компании ждали поддержки со стороны правительства, однако они ничего не дождались, и теперь происходит процесс деиндустриализации.

До этого, 14 февраля, Bloomberg сообщало со ссылкой на источники о том, что слабая экономика Германии тянет на дно страны Восточной Европы. Отставание экономики ФРГ и всей еврозоны при этом названо ключевым риском ухудшения прогнозов экспертов. В предыдущем прогнозе агентства также говорилось о том, что дни Германии как промышленной сверхдержавы могут подходить к концу.

6 февраля депутат бундестага Шмидт также отметил в беседе с «Известиями», что антироссийские санкции тяжелым бременем легли на экономику ФРГ. По его словам, правительство страны не предпринимает каких-либо действий для улучшения экономического положения.

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