Собянин рассказал об открытии социальных объектов на западе Москвы

На западе Москвы в ходе программы реновации строятся и проектируются 46 жилых домов на 40 тысяч жителей. В столице активно возводятся объекты социальной инфраструктуры в шаговой доступности от нового жилья. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Сейчас в ЗАО передали под заселение 36 новостроек. Около 17,7 тыс. горожан получили современные квартиры. Из них свыше 1,7 тыс. — в этом году», — написал мэр Москвы.

Жители новостроек не будут испытывать недостатка в социальной инфраструктуре, сообщил мэр столицы. Так, в районе Очаково-Матвеевское по программе стимулирования создания мест приложения труда начинается строительство школы на тысячу учащихся. Здесь же планируется построить спортивный комплекс на 100 человек для любителей экстремальных видов спорта.

В районах Раменки и Можайский также активно возводятся объекты социальной инфраструктуры. Так, в Можайском районе планируется построить образовательный комплекс. Он будет включать в себя школу на 1100 мест и детский сад на 150 мест.

В районе Раменки также появится новый образовательный комплекс со спортивным центром. Он будет включать школу на 500 учеников и детский сад на 175 дошкольников.