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В МИЦ «Известия» расскажут о перспективных космических разработках России

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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10 апреля в 15:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля.

О приоритетах российской науки в изучении и освоении космоса, задачах и предварительных итогах эксперимента «SIRIUS-23», возможностях второго спутника «Арктика М» и перспективах российской лунной миссии расскажут:

  • Анатолий Петрукович, директор Института космических исследований РАН;
  • Олег Орлов, директор Института медико-биологических проблем РАН;
  • Сергей Пономарев, исполнительный директор и председатель оргкомитета эксперимента «SIRIUS-23», заведующий лабораторией физиологии иммунной системы Института медико-биологических проблем РАН;
  • Борис Шустов, научный руководитель Института астрономии РАН.

Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

Подробнее о мероприятиях пресс-центра на сайте.

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