В МИЦ «Известия» расскажут о перспективных космических разработках России
10 апреля в 15:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля.
О приоритетах российской науки в изучении и освоении космоса, задачах и предварительных итогах эксперимента «SIRIUS-23», возможностях второго спутника «Арктика М» и перспективах российской лунной миссии расскажут:
- Анатолий Петрукович, директор Института космических исследований РАН;
- Олег Орлов, директор Института медико-биологических проблем РАН;
- Сергей Пономарев, исполнительный директор и председатель оргкомитета эксперимента «SIRIUS-23», заведующий лабораторией физиологии иммунной системы Института медико-биологических проблем РАН;
- Борис Шустов, научный руководитель Института астрономии РАН.
Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.
Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.
Подробнее о мероприятиях пресс-центра — на сайте.