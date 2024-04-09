Во Франции предложили штрафовать пациентов за неявку к врачу
Французское правительство предложило штрафовать пациентов на €5 за неявку на прием к врачу без уважительной причины. Об этом 8 апреля сообщила газета The Guardian.
Такое предложение выдвинул премьер-министр Франции Габриэль Атталь. По его словам, это необходимо сделать из-за 27 млн неявок, которые происходят во Франции каждый год.
«Мы не можем позволить этому продолжаться», — сказал он.
Данная мера является частью закона, который, как надеется Атталь, будет одобрен парламентом и вступит в силу с января следующего года. После его принятия пациенты, записывающиеся на прием, должны будут предоставлять данные кредитной карты. При этом врач будет сам решать, была ли причина пропуска достаточно весомой, чтобы пациент мог избежать штрафа.
«Если пациент не явится на прием, не предупредив за 24 часа [об отмене], врач сможет списать €5 за его неявку», — сказал Атталь.
Предложение французского премьера сразу подверглось критике со стороны профсоюзов врачей и пациентов, уточняет The Guardian. Так, Люк Дюкнель, врач общей практики, считает, что данная мера ухудшит отношения между врачами и пациентами. Вместо этого лучше было бы заняться просвещением людей, добавил он.
Однако Жерар Раймон, президент Французской ассоциации пациентов, также выступающий против предложения премьера, заявил, что оно направлено на создание чувства вины, а не ответственности.
Ранее, в феврале, 66-летняя жительница департамента Валь д'Уаз на севере Франции скончалась в приемной скорой помощи после того, как прождала врача 10 часов. В самом медучреждении пожаловались на нехватку кадров и перегруженность работы медперсонала.