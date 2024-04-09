Собянин рассказал о популярности «Тройки» при оплате проезда в метро
Почти 80% поездок в столичной подземке пассажиры оплачивают картой «Тройка», рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Тройка» в Москве появилась 11 лет назад. «По своей популярности она быстро обошла мировые аналоги», — написал Собянин в Telegram. За первые семь дней было продано 200 тыс. транспортных карт, а за 10 месяцев — 1 млн. По состоянию на сегодня, выпущено уже больше 50 млн карт.
«Благодаря карте и развитой билетной системе в метро практически исчезли очереди у касс», — заметил градоначальник.
Мэр напомнил, что в 2023 году производство «Тройки» и чипа к ней было полностью локализовано в Москве. В текущем году планируется выпустить виртуальный аналог карты для смартфонов, добавил Собянин.
Транспортная карта позволяет оплатить проезд на метро, МЦК, МЦД, речном и наземном транспорте, пригородных поездах и «Аэроэкспрессе», канатной дороге между Воробьевыми горами и «Лужниками». При этом пересадки на городском транспорте в течение 90 минут (а на некоторых маршрутах МЦД — в течение 120 минут) для пассажиров бесплатны.