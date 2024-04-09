Росавиация дала рекомендации аэропортам по обслуживанию участников СВО

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам обеспечить приоритетное обслуживание при регистрации и досмотре участников специальной военной операции (СВО) на Украине. С телеграммой, подписанной руководителем федерального агентства Дмитрием Ядровым, 9 апреля ознакомились «Известия».

«Прошу принять меры по обеспечению корректного и внимательного обслуживания в аэропортах и на ботах воздушных судов военнослужащих — участников СВО. С сотрудниками и службами, осуществляющими обслуживание пассажиров в аэропортах, и экипажами воздушных судов провести соответствующие инструктажи», — говорится в документе.

Также в ведомстве подчеркнули необходимость исключить случаи некорректного общения с военными. Кроме того, представители авиакомпаний должны будут содействовать перебронированию билетов на ближайшие рейсы в случае опоздания пассажира по уважительной причине.

Среди прочего участники спецоперации получат приоритет при регистрации на рейсы и во время прохождения досмотра в аэропортах. На воздушном судне экипаж должен будет принять меры по размещению маломобильных военнослужащих на наиболее комфортные места в соответствии с требованиями безопасности.

Обобщенные доклады о принятых в аэропортах и авиакомпаниях мерах в Росавиации запросили предоставить до 12:00 мск текущего дня.

Ранее, 1 марта, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после снятия участника СВО с авиарейса «Победы» из Москвы в Барнаул. Тогда раненый военный пытался вернуться домой после лечения, однако авиакомпания отказала ему, поскольку он якобы выкурил в туалете самолета сигарету. Сам боец рассказал, что курил перед посадкой на борт. Кроме того, экипаж не предоставил никаких доказательств произошедшего, детекторы дыма на судне также не сработали.

До этого, 19 февраля, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что поддержка защитников страны — общая задача, к выполнению которой надо относиться с большой ответственностью. Он также сообщил, что правительство РФ направит грант в размере 18 млрд рублей фонду «Защитники Отечества» для содействия в решении жизненных ситуаций участников спецоперации на Украине и их семей.