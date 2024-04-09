Спасенных из-за наводнения хаски доставили в питомник
Собак из питомника «Оренбургские хаски» спасли от паводков. На помощь животным пришли волонтеры, сообщает телеканал «Известия». Собственными силами из питомника были вывезены 30–35 собак. Всех животных временно забрали к себе неравнодушные граждане. В других питомниках ситуация сложная, отмечают волонтеры.
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