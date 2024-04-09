Жители Северной Америки увидели полное солнечное затмение

Полное солнечное затмение увидели жители Арлингтона впервые с 1878 года. Уникальное природное явление длилось более трех минут, передает телеканал «Известия». Луна закрыла всё, кроме яркого ореола света вокруг внешнего края Солнца. В городах США оборудовали специальные площадки для наблюдения за затмением. Лучше всего природное явление удалось разглядеть жителям Мексики. В России природного феномена не было видно. В следующий раз полное затмение можно будет наблюдать в 2052 году.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.