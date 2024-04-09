Экипаж БМП-3 уничтожил БМП Bradley на артемовском направлении

Экипаж БМП-3 разведывательного подразделения 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожил боевую машину пехоты (БМП) Bradley и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 9 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что военнослужащие вскрыли в лесополосе замаскированные позиции ВСУ и подъехавшую к ним БМП Bradley американского производства. Координаты местонахождения техники и личного состава противника были переданы на командный пункт, экипаж выдвинулся на огневую позицию в течение следующих нескольких минут. Контроль уничтожения и корректировка огня производились проводился группой разведчиков. Они в режиме реального времени передавали результаты поражения на командный пункт.

После успешного выполнения задачи экипаж БМП-3 незамедлительно покинул огневую позицию.

«Мы завозили пехоту, прикрывали пехоту, танки… выезжали на «открытки» (открытую местность. — Ред.). Сейчас работаем с закрытых позиций, так как это более эффективно - враг применяет много камикадзе. Поэтому стараемся прятаться чтобы наносить удары. Ну и как показала практика, БМП-3 более эффективно работает с закрытых позиций», — рассказал механик-водитель БМП-3 с позывным Болт.

В результате огневого налета, подразделения ВСУ потеряли БМП Bradley и до 10 украинских боевиков убитыми и ранеными, указали в Минобороны РФ.

Ранее, 1 апреля, бойцы группировки войск «Центр» показали журналистам ранее захваченную на авдеевском направлении немецкую боевую машину пехоты (БМП) Marder.

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