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В МИД РФ указали на игры Макрона с огнем в украинском вопросе
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Стало известно о нападении сержанта ВСУ на командира из-за отказа в отпуске
Общество
В Госдуме разработали законопроект о полном запрете продажи вейпов в РФ
Мир
В день открытия Олимпийских игр закроют воздушное пространство над Парижем
Происшествия
На Украине сообщили о взрывах во Львовской области
Общество
Росавиация рекомендовала аэропортам обслуживать участников СВО в приоритете
Мир
Сенатор Вэнс предрек США конфликт с Россией при принятии Украины в НАТО
Мир
В Пекине начались переговоры Сергея Лаврова с китайским коллегой Ван И
Армия
Военнослужащие ВС РФ улучшили положение на купянском направлении
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Британский политик назвал невозможной победу Украины в конфликте
Происшествия
Число жертв пожара в подмосковном Воскресенске возросло до шести
Мир
Министры обороны США и Израиля обсудили необходимость изменений действий ЦАХАЛ
Армия
Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили опорные пункты ВСУ на южнодонецком направлении
Армия
Экипаж БМП-3 уничтожил БМП Bradley на артемовском направлении
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В Орске обвинили грызунов в прорыве речной дамбы
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Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили скопление техники ВСУ

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