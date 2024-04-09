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Объем утечек в России вырос впятеро

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В открытый доступ за I квартал 2024-го утекли 121 млн телефонных номеров и 38 млн e-mail-адресов — в сумме это впятеро больше, чем за аналогичный период 2023-го. Такие выводы содержатся в исследовании сервиса DLBI. При этом количество сливов информации в I квартале 2024-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года незначительно сократилось — с 60 до 57.

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В этом году изменились отрасли-лидеры по объему утечек, отмечается в исследовании. В I квартале прошлого года почти половина потерь пришлась на медицинские организации и аптеки. А сейчас более 70% слитых данных оказались из финансовых организаций: 96 млн уникальных номеров телефонов и 20 млн e-mail клиентов.

В ЦБ рассказали «Известиям», что постоянно сотрудничают с банками по теме противодействия компьютерным атакам, включая сливы информации. Там не уточнили, фиксировали ли утечки в I квартале.

Преступники используют различные методы заработка на слитых данных — от попыток оформить кредиты и займы в финансовой сфере до предложений различным компаниям купить эту информацию, объединенную в большие массивы, рассказал директор по безопасности группы компаний Eqvanta Антон Грунтов.

В зависимости от того, какие именно сведения оказались в открытом доступе, они могут использоваться для спама и рекламы, для взлома личных кабинетов, для атак с помощью социальной инженерии или фишинга, а в крайних случаях и для кражи средств, добавил директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский.

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