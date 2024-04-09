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В НКР спрогнозировали возможное обновление рекорда по прибыли банков в 2024 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В 2024 году российские банки могут повторить рекорд чистой прибыли, спрогнозировали эксперты кредитного рейтингового агентства НКР. Об этом говорится в аналитическом комментарии «Прогноз развития банковского сектора РФ в 2024 году», с которым ознакомились «Известия» 9 апреля.

«Чистая прибыль в 2024 году может составить от 3,1 трлн до 3,5 трлн рублей. Банки могут повторить рекорд прошлого года в размере 3,3 трлн рублей, несмотря на ожидаемое снижение чистой процентной маржи (NIM) и рост стоимости риска. При этом рентабельность их капитала, вероятно, уменьшится до 20–22% с 25% в 2023 году», — отметили аналитики.

Они уточнили, что результат будет достигнут в случае отсутствия негативного влияния нестабильных составляющих прибыли, таких как переоценка валюты или ценных бумаг.

Кроме того, по прогнозу экспертов, объем вкладов россиян за текущий год вырастет на 18–22%, а максимальные ставки по ним достигнут 13,5–14,5%.

«Вклады останутся крайне привлекательным инструментом сбережения, дополнительно спрос поддержит выплата процентов по высоким ставкам по вкладам, размещенным в прошлом году, а также выполнение требований к показателю краткосрочной ликвидности (ПКЛ) системно значимыми банками», — уточнили в НКР.

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Ранее, 30 января, в Центробанке РФ сообщили, что российские банки получили в 2023 году рекордные 3,3 трлн рублей чистой прибыли. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков объяснил, что такой показатель получился в том числе из-за государственной поддержки.

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