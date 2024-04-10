«Банки могут финансировать крупные проекты в интересах семей с детьми»

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В рамках Года семьи в России ВТБ запускает программу поддержки будущих мам и детей. Проект будет способствовать снижению числа вынужденных прерываний беременности и риска смертности новорожденных и, как результат, помогать повышению уровня рождаемости в стране. Начальник управления «Государственные услуги» ВТБ Святослав Агеев рассказал «Известиям» о новой социальной программе банка и о том, какова может быть роль финансовых организаций в поддержке института семьи.

Фото: пресс-служба ВТБ Начальник управления «Государственные услуги» ВТБ Святослав Агеев

— Один из самых острых в сегодняшней социальной повестке вопросов — демографический. Рождаемость в нашей стране сокращается на протяжении последних лет — с 1,94 млн человек в 2015 году до 1,26 млн в 2023-м. Этот год объявлен Годом семьи, правительство прорабатывает новые меры помощи в рамках национального проекта, запуск которого запланирован на 2025 год. На ваш взгляд, что наиболее эффективно для поддержки семьи с детьми?

— Считаю, что, для семей с детьми или для тех, кто планирует в ближайшее время стать родителями, самое главное — уверенность, что у семьи будет достойное жилье, доступ к квалифицированной медицине и качественному образованию. Это фундаментальные вопросы, в решении которых большую роль играет государство. Сегодня родители и дети получают различные социальные выплаты. Только на материнский капитал на этот год выделено полтриллиона рублей. Важная мера — введенное универсальное детское пособие, которое можно легко оформить через портал «Госуслуги». Его получают уже около 5 миллионов семей.

До 2030 продлены программы семейной ипотеки и материнского капитала. Целый комплекс мер поддержки направлен для помощи многодетным семьям. При этом охватить адресной помощью всех, кому она необходима, — по-прежнему масштабная задача, добиться которой намного быстрее можно благодаря проактивному участию крупных игроков из разных секторов, в первую очередь технологического и финансового. Сегодня мобильное приложение банка мы используем каждый день — проверяем баланс по счетам и вкладам, совершаем транзакции и переводы, тратим кешбэк. И этот потенциал времени и доверия со стороны клиентов можно использовать для интеграции двух мощных инфраструктур — банковской и государственной для обеспечения бесшовного цифрового сервиса по получению социальной помощи.

— Как финансовый сектор уже сейчас поддерживает российские семьи?

— Российские банки сегодня выполняют целый ряд социальных функций, так как огромное количество банковских процессов связано с госорганами. В первую очередь финансовый сектор играет важную роль в цифровизации государственных сервисов, с помощью которых социально уязвимые категории населения смогут получить положенные им пособия. Клиентам ВТБ доступен сервис «Социальный калькулятор», с помощью которого родители могут за пару минут узнать о положенных семье пособиях на детей и сразу оформить зачисление некоторых из них онлайн с автоматическим заполнение реквизитов. По итогам 2023 года число получателей соцвыплат через ВТБ увеличилось в 1,5 раза, до 800 тысяч человек. В рамках новой стратегии до конца 2026 года банк планирует увеличить число получателей социальных выплат до 3 млн человек.

С участием и при поддержке банков реализуются федеральные программы по улучшению жилищных условий, прежде всего, это льготная ипотека. Через банк можно в упрощенной форме онлайн распорядиться материнским капиталом на погашение ипотеки и оформить имущественный налоговый вычет, что значительно облегчает эти процессы и экономит время. Также именно через банки реализуется большое количество страховых программ. Например, если родители получают детские пособия на карту ВТБ, каждый ребенок в семье получает от банка бесплатное страхование от кардио- и онкозаболеваний.

Сейчас мы выходим на новый уровень, когда банки могут играть еще более значимую роль — в партнерстве с крупными организациями в сфере технологий, медицины, образования воплощать масштабные проекты, нацеленные на помощь семьям. Банки могут финансировать крупные проекты в интересах семей с детьми. Новая и важная социальная инициатива, которую ВТБ запускает в этом году вместе с партнерами — бесплатная программа поддержки будущих мам и детей.

— В чем ее суть?



— Программа нацелена на повышение доступности высококвалифицированной медпомощи. Проект мы сделали совместно с партнерами — сетью медицинских центров «Мать и дитя», медтех-холдингом «Доктис», «Ростелеком», ГК «Цифромед» и страховой компанией «Пульс». Он включает в себя онлайн-консультации профильных врачей, дистанционный контроль состояния здоровья будущей мамы по назначению врача, страхование на случай возникновения патологий беременности или критических заболеваний ребенка, онлайн-школу для мам и другие услуги. Программа позволит обеспечить беременных женщин, молодых мам и детей необходимой и своевременной помощью от высококвалифицированных врачей даже в отдаленных регионах страны, будет способствовать снижению числа вынужденных прерываний беременности и риска смертности новорожденных и, как результат, — повышению уровня рождаемости в стране. По оценке ВТБ, до конца 2026 года в ней смогут принять участие более 600 тысяч беременных женщин.

— Какими услугами смогут воспользоваться участницы программы? В чем ее принципиальное отличие от медицинской помощи в рамках ОМС?

— Программа объединяет ряд полезных сервисов. Во-первых, участницы программы смогут в режиме 24/7 получать консультации дежурных врачей, а также записаться на консультации к профильным врачам в онлайн-формате. Во-вторых, по назначению врача беременная женщина сможет подключиться к дистанционному мониторингу показателей здоровья, для этого ей бесплатно выдадут необходимые приборы — тонометр, глюкометр или фетальный монитор в зависимости от диагноза. Данные будут в режиме реального времени транслироваться в систему медицинского наблюдения, врачи при необходимости свяжутся с пациенткой и пригласят ее на очный прием. Дистанционный мониторинг поможет своевременно отследить возможные осложнения течения беременности и снизит показатель детской смертности.

Еще одна возможность — онлайн-школа мам, которая помогает женщинам подготовиться к материнству, например, это консультации по грудному вскармливанию и, что очень важно, психологическая поддержка. Кроме того, все участницы программы будут бесплатно застрахованы на случай патологий беременности и, при необходимости хирургических вмешательств, получат плановое лечение в акушерском стационаре. После рождения ребенка участнице программы помимо онлайн-консультаций с дежурными врачами станут доступны консультации узкопрофильных врачей. Также возможен дистанционный мониторинг состояния здоровья детей по определенным заболеваниям и второе медицинское мнение, благодаря которому сложный диагноз можно перепроверить. Страховку на случай критических заболеваний мы оформляем также бесплатно на всех детей в семье.

— Как будущие мамы могут присоединиться к программе?

— Присоединиться к ней могут будущие мамы-клиенты ВТБ, которые ведут беременность в одной из женских консультаций или клиник, участвующих в пилотном запуске программы. Сейчас он проходит в пяти регионах: Астраханской и Владимирской областях, Республиках Алтай, Башкортостан и Саха (Якутия). Также участвуют госпиталь в Москве и клиника в Ярославле. При желании участвовать в проекте будущей маме необходимо авторизоваться в приложении «Гостелемед» или «Доктис» (в зависимости от клиники, в которой ведется беременность) и далее активировать программу в ВТБ Онлайн. Чтобы продлить программу поддержки после рождения ребенка, нужно получить детские пособия на карту «Мир» ВТБ. Все это бесплатно.

— Почему для банка важна подобная социальная инициатива?