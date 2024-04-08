Мэр Москвы оценил востребованность в столице продукции местного производства
Продукция столичного производства, в том числе светильники, сканеры и интерактивные терминалы, востребована на ключевых объектах города, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Так, во Дворце тенниса в Лужниках установлены мощные стадионные прожекторы и более 8,5 тыс. светильников московской компании.
По словам Собянина, на восьми столичных вокзалах появились интерактивные терминалы с навигацией местного производства. Аналогичные устройства теперь есть и на шести вокзалах в Санкт-Петербурге, Уфе, Пензе, Ростове-на-Дону и в Самарской области.
Производитель сканеров, которые помогают оцифровывать разноформатные ветхие или поврежденные документы, книги и папки, оснастил своими устройствами Музей современного искусства «Гараж».
Собянин напомнил, что в настоящее время столичным промышленникам доступно более 20 различных мер поддержки. Среди них — субсидии и целевые займы. Также предприниматели могут воспользоваться льготной ставкой аренды при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов.