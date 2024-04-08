ФАС сообщила о росте количества жалоб застройщиков на 8% в 2023 году

Количество жалоб застройщиков в 2023 году по сравнению с прошлым годом возросло на 8%, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) 8 апреля. При этом там отметили, что треть обращений была признана обоснованной — по некоторым служба выдавала предписания.

«Большинство жалоб связаны с бездействием или отказом при выдаче разрешения на строительство, вводе объекта в эксплуатацию и предоставлении прав на земельный участок», — заявили в ФАС.

Там напомнили, что с 2016 года в Федеральной антимонопольной службе работает механизм административного обжалования в сфере строительства.

«Служба рассматривает жалобы в отношении органов власти и инженерно-технических организаций в семидневный срок. Подача жалоб возможна не позднее трех месяцев с момента совершения обжалуемого действия. Если ФАС признает жалобу обоснованной, нарушитель получит предписание с требованием устранить нарушение. Также ему грозит штраф», — пояснили в ФАС.

Ранее, 22 марта, вице-президент компании «Технониколь» Евгений Войлов рассказал, что в 2023 году строительный сектор вырос на 8%. В 2024-м рост в ключевых областях строительства продолжится, спрогнозировал он.

До этого, 5 марта, президент РФ Владимир Путин рассказал, что программы ипотеки позволили установить рекорд по строительству жилья в стране. В России было введено более 110 млн кв. м жилья в 2023 году.