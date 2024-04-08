Названо местоположение бункеров, где может скрыться Зеленский

Удары Российской армии по подземным объектам на Украине привели к тому, что президент страны Владимир Зеленский перестал находиться в безопасности в своем бункере в Киеве. Что из себя представляет это убежище и где еще мог бы находиться глава государства, выясняла «Военная тайна с Игорем Прокопенко».

«До недавнего времени считалось, что Зеленский сидит в бункере то в Киеве, то под Львовом. Но последние события ставят эту версию под сомнение. Дело в том, что с использованием Российской армией мощных бомб ФАБ-500 выяснилось, что не все бункеры могут служить надежным укрытием для украинской верхушки. Умные люди утверждают, что управляет режимом Зеленский из бункера, но в Польше, а в Киев его привозят только на встречу с западными политиками», — рассказал Прокопенко.

В распоряжении программы оказались документы с детальным описанием цепи убежищ для руководящей элиты Киева под кодовым названием «Проект ЧЗ-417». В рамках этой программы московским институтом «Метропроект» был создан бункер под улицей Банковой, который до недавнего времени занимал Зеленский. Вход в него находится в небольшом строении во дворе администрации президента и замаскирован под трансформаторную будку.

«В Киеве не меньше 12 секретных бункеров. Официальной информации нет. 12 секретных бункеров — это только те, что нашли диггеры. Два из них не достроены», — рассказал диггер Кирилл Степанец.

По его словам, наиболее секретный бункер имеет лифт, который ведет на 100 м под землю. Запасные выходы для побега из него открываются в Киевском метрополитене в районе станции метро «Арсенальная». Другой бункер Зеленского находится под кабинетом министров Украины на глубине 50 м. Он был построен в 1938 году для главы советской Украины Никиты Хрущева. Еще один расположен под Верховной радой.

Выходы из всех убежищ ведут в тоннели киевского метро, которые сами по себе проектировались как надежные бомбоубежища. Внутри них есть установки для фильтрации воздуха, станции связи, командные пункты, склады провизии и медикаментов, лазареты и помещения под генераторы. При этом эксперты обратили внимание на то, насколько плачевное состояние у этих объектов гражданской обороны сегодня.

«Первое, что должно было, что должна была сделать украинская власть, это оборудовать, конечно, бомбоубежища. Ничего этого не сделано. То есть они по-прежнему в запущенном состоянии. Здесь всё очень просто. Украина как была коррупционной страной, так она ею и остается», — отметил политический аналитик Павел Шипилин.

Эксперты отмечают, руководство Украины понимает, что невозможно надеяться на крепость стен своих бункеров, способных некогда выдержать удар атомной бомбы, поскольку они являются частью разваливающейся инфраструктуры.

«Российская армия обладает полным набором конвенциональных вооружений. У нас есть и ракеты, и бомбы, которые фактически могут поразить любую точку на территории, контролируемой киевской хунтой. Ни один из киевских руководителей не может себя чувствовать в безопасности», — отметил генеральный директор центра изучения политических элит «Элитис» Виталий Колпашников.

По данным западных экспертов, Зеленский может укрыться на Украине в селе Побугское на границе Кировоградской и Николаевской областей. Там укрепленным убежищем для него может служить бывшая часть ракетных войск стратегического назначения, входившая в состав 46-й ракетной Нижнеднепровской дивизии.

На территории этого комплекса, который сейчас используется как музей, хорошо сохранились как штаб части, так и пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет. Там до сих пор функционируют герметичные двери, система воздуховодов, вентиляционное оборудование, оборудование связи, пищевой блок, помещения под лазареты и система электроснабжения.

Переоборудование их под убежище для Зеленского не займет много времени. Однако оно относительно близко расположено к линии боевого соприкосновения. Западные журналисты подмечают, что президент, вероятнее всего, оборудует место для себя в западных областях страны. Там за основу может быть взят бывший бункер Адольфа Гитлера в Виннице, известный как «Вервольф», или бункер Генриха Гиммлера в Житомире.

Помимо этого, существуют объекты, пригодные для укрытия без дополнительных манипуляций и реконструкции. Это подземные ходы и катакомбы Западной Украины. Они не имеют укрепленных стен, но за счет их разветвленности установить точное местоположение цели становится затруднительно. Зеленский также может выбрать в качестве укрытия разветвленную сеть подземных тоннелей под Львовом. Подземелья там располагаются практически под каждым католическим храмом. Они нередко соединены между собой тоннелями и руслами подземных рек.

Также существует вариант, что выбор Зеленского падет на самую протяженную сеть подземных коммуникаций в Карпатских горах, известную как «Линия Арпада». Этот оборонительный объект был построен Венгрией в начале Второй мировой войны и планировался как штаб ставки первой венгерской армии. Позже благодаря высоким оборонительным качествам объект был включен в состав Прикарпатского военного округа СССР. Линия Арпада состоит из почти 800 бетонных дотов и десятков командных пунктов, соединенных тоннелями протяженностью до 700 км. Центральным штабом является гигантский бункер в селе Верхние Гробовници.