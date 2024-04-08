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Чемпион России по велоспорту Алексей Цатевич умер в возрасте 34 лет

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Фото: Commons.wikimedia.org
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Чемпион России по велоспорту Алексей Цатевич скончался в возрасте 34 лет. Об этом 8 апреля сообщила Федерация велосипедного спорта России в своем Telegram-канале.

«​​С глубоким прискорбием сообщаем о том, что скоропостижно ушел из жизни мастер спорта международного класса по велоспорту, Алексей Владимирович Цатевич», — говорится в сообщении.

Цатевич родился 5 июля 1989 года в городе Верхняя Пышма Свердловской области. Он начал заниматься велоспортом в родном городе, а потом стал тренироваться в Центре олимпийской подготовки «Агидель» в Уфе.

Спортсмен выступал в составе сборной России по велоспорту на шоссе, а также участвовал в соревнованиях от команды мирового тура «Катюша» и «Газпром-Русвело».

Цатевич побеждал в групповой гонке на Спартакиаде молодежи РФ, в гонке «критериум» чемпионата России и в соревновании «Ле Самын», а также занимал призовые места на Кубках мира, в многодневных гонках «Тур де л’Авенир» и многих других международных турнирах. Кроме того, велосипедист занял второе место на армейских олимпийских играх.

Была у спортсмена и государственная награда — орден Мужества второй степени.

Федерация велоспорта выразила соболезнования семье и близким Цатевича.

Спортивная организация объявила, что прощание с чемпионом пройдет 10 апреля в храме Александра Невского в Верхней Пышме.

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