В Подмосковье спасли застрявшего на дереве мужчину

В селе Новый Быт Чеховского округа сотрудники противопожарно-спасательной службы спасли 50-летнего мужчину, который застрял на дереве на собственном участке. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщили в ГКУ Московской области «Мособлпожспас».

Местный житель занялся опиловкой и, приставив к дереву лестницу, забрался на самый верх. Однако сухие ветки, падая, зацепили лестницу и сломали ее. Сосед мужчины вызвал спасателей.

«<…> работники противопожарно-спасательной службы развернули трехколенную лестницу и с соблюдением техники безопасности помогли мужчине спуститься», — отмечается в публикации учреждения.

Медпомощь хозяину участка не понадобилась.

Ранее, 2 марта, сообщалось, что в подмосковном Щелково пришлось спасать женщину, которая хотела снять застрявшего на дереве кота. Она забралась на березу, чтобы помочь коту, который не мог спуститься, однако слезть ни самой, ни с котом ей не удалось. На место инцидента вызывали автовышку, женщину и животное благополучно сняли.