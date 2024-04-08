В Санкт-Петербурге из Невы достали израненную девушку

В Санкт-Петербурге у Арсенальной набережной вечером 7 апреля достали из Невы девушку с ранами. Об этом 8 апреля сообщил источник «Известий».

«При осмотре медики зафиксировали у нее раны рук и ног», — отметил источник.

Тяжесть ее состояния оценивается как средняя, девушка получила переохлаждение. Уточняется, что ей 20 лет, и в момент спасения она была нетрезва.

Подробности случившегося выясняют правоохранители.

Ранее, 17 февраля, пожарные с помощью веревок достали из реки Тузуклейка в Астраханской области девушку, которая провалилась под лед. У пострадавшей диагностировали переохлаждение.