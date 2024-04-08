В России бумажные кавитации за ЖКУ заменят электронными
Электронные платежки за ЖКУ распространят на всю страну. Россияне смогут отказаться от бумажного варианта, сообщает телеканал «Известия». Законопроект «Единой России» поддержали комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, а также профильный комитет по строительству и ЖКХ. Платежками в электронном виде сможет пользоваться молодежь. Пенсионерам оставят право на бумажные документы. Реализация законопроекта существенно сэкономит бюджетные средства. Расходы на бумажные счета растут каждый год.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.