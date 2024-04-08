Рок-группа «Пикник» возобновит гастрольный тур
Российская рок-группа «Пикник» возобновит гастрольный тур по стране, об этом 8 апреля рассказал бас-гитарист коллектива Марат Корчемный.
Все концерты, запланированные на апрель, состоятся. Уже на этой неделе группа выступит перед зрителями в Магнитогорске, Челябинске и Екатеринбурге.
На шоу поклонников ожидает масса сюрпризов. Корчемный отметил, что в концертной программе «Пикник» применяет новую технологию.
«Можно назвать ее трехмерной какой-то инсталляцией — фигуры, предметы, кажется, что они летают над сценой, летают над залом. Особенно в больших залах это впечатляет», — поделился он.
Музыкант допустил, что карта выступлений «Пикника» расширится и группа выступит на Дальнем Востоке.
В конце марта один из зрителей концерта группы в Санкт-Петербурге назвал ее символом сопротивления терроризму. 27 марта музыканты в Санкт-Петербурге сыграли концерт в память о жертвах теракта в «Крокусе».