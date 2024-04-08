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В парке «Коломенское» создадут свадебный сад

Собянин рассказал о благоустройстве музея-заповедника «Коломенское»
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Фото: t.me/blogsobyanin
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В этом году в музее-заповеднике «Коломенское» начнутся работы по благоустройству, сообщил в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что в Коломенском расположены 17 памятников архитектуры федерального значения, включая церковь Вознесения Господня. В музейных фондах находится более 180 тыс. экспонатов, а в выставочных залах постоянно действует порядка 20 экспозиций. Каждый год «Коломенское» посещают свыше 4 млн человек.

По оценкам мэра, рекреационная нагрузка по территории распределена неравномерно, на набережной не хватает развлечений для детей, павильонов питания и проката. «Да и в целом в последний раз отдельные участки парка приводили в порядок более 10 лет назад, а работы по комплексному благоустройству и реабилитации проводили более 20 лет назад», — обратил внимание градоначальник.

Новый проект благоустройства призван решить текущие проблемы. Работы пройдут в три этапа и завершатся в ближайшие три года. Начнутся они с обновления набережной Москвы-реки в районе станции метро «Кленовый бульвар».

Недалеко от места впадения в Москву-реку речки Жужи планируется создать свадебный сад с церемониальным павильоном на 200 человек. От сада к реке будет спускаться амфитеатр, в конце которого прямо на воде будет организована свадебная площадка с перголой. В свадебном саду появится зеленый лабиринт и арт-объект, посвященный влюбленным.

На втором этапе планируется обновить парк аттракционов и усовершенствовать рекреационную зону у метро «Кленовый бульвар». На третьем — специалисты займутся реабилитацией садов, оврагов и каскада прудов на Коломенском ручье. Также будет реорганизовано пространство около Дворца царя Алексея Михайловича и Дьякова городища.

Ранее мэр рассказывал о планах по благоустройству сада «Аквариум», который находится на Большой Садовой улице. Собянин пообещал, что привычный облик и планировка объекта сохранятся. Уже к осени работы должны быть завершены.

В 2023 году была благоустроена, в частности, Воробьевская набережная, а у Воробьевых гор появился новый парадный вход. Для занятий спортом здесь оборудовали площадку для керлинга, а в средней части аллеи обустроили небольшую экоплощадку.

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