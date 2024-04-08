Иркутские сапсерферы устроили флешмоб на байкальской льдине
На Байкале сапсерферы из Иркутска проплыли 3 км на льдине, используя ее как сапборд. Видео флешмоба 8 апреля публикуют «Известия».
Флешмоб состоялся накануне, 7 апреля. В угоне льдины приняли участие более 150 человек. Многие из участников были в костюмах, среди них можно было увидеть русалочку Ариэль и Пикачу.
Сапсерферы прошли маршрут от поселка Листвянки до Николы.
10 марта сообщалось, что сапсерферы угнали льдину в Приморье. В угоне участвовали более 200 сапсерферов.