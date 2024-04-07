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МАГАТЭ заявило об отсутствии угрозы ядерной безопасности после атак на ЗАЭС
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Конгрессмен назвал консульство Ирана в Сирии законной целью Израиля
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Лавров посетит Китай 8–9 апреля для переговоров с главой МИДа Ван И
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Глава ГУР Украины заявил о хорошей защищенности Крымского моста
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Эксперт назвал ядерным терроризмом удар ВСУ по ЗАЭС
Происшествия
Минобороны пресекло атаку дрона на Брянскую область
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WP узнала подробности плана Трампа по окончанию конфликта на Украине
Общество
Ущерб от наводнения в Оренбургской области может достигнуть 21 млрд рублей
Общество
Синоптик пообещал москвичам июньское тепло на следующей неделе
Общество
В Оренбургской области отменят коммунальные платежи для пострадавших от паводков
Мир
Немецкий политолог Хаммер уличил Запад в поддержке ударов ВСУ по ЗАЭС
Происшествия
Жителя Ингушетии задержали по подозрению в хранении оружия террористов
Мир
Хуситы сообщили об операциях против судов США, Британии и Израиля
Мир
Британец за год пробежал через всю Африку с юга на север
Происшествия
Местные жители рассказали об обстоятельствах нападения на полицейских в Подмосковье
Мир
Постпред РФ Ульянов обвинил Киев в несоблюдении принципов безопасности на ЗАЭС

Купол подвергшегося ударам дронов энергоблока показали на ЗАЭС

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