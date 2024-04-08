Очередная Виктория: как Сливко и Халили победили в марафонских гонках

Марафоны — одни из самых необычных гонок в биатлоне. Такого формата нет в международном календаре, но в России подобные старты проходят с 2008 года. Правда, за сезон у мужчин и женщин проводят лишь по одному марафону. Решаются его пройти далеко не все. Однако золотая медаль чемпионата России и солидный призовой фонд все-таки привлек многих сильнейших с Уват, где победителями в итоге стали фавориты — Виктория Сливко и Карим Халили.

Мастер-класс Карима

В международном биатлоне самой длинной гонкой считается индивидуальная, но от неолимпийского марафона она отличается очень значительно. Как минимум в два раза меньшей дистанцией у мужчин (20 км против 40 км) и женщин (15 км против 30 км), а также гораздо меньшей значимостью промахов. То есть в нынешнем биатлонном марафоне очень важна лыжная подготовка.

Впрочем, правила марафона вообще не унифицированы. К примеру, даже чемпионаты России с 2008 года проходили на разных дистанциях и с разными по протяженности штрафными кругами. На данный момент мужчины бегут как раз 40 км с восемью огневыми рубежами, а каждый промах «стоит» дополнительные 75 м штрафа, которые можно преодолеть примерно за 12–15 секунд. Кроме того, после четвертого рубежа предусмотрен пит-стоп со сменой обоймы и лыж.

Обычно марафоны планируются как последние старты на чемпионате России и всего сезона. Однако в этом году вышло немного по-другому. После Увата сильнейшие биатлонисты страны еще отправятся в Мурманск на заключительный этап Кубка Содружества (12–14 апреля). В результате это сказалось на составе участников. Так, например, в мужской гонке не хватало лидера нашего биатлона Эдуарда Латыпова, чемпиона мира Александра Логинова, Даниила Серохвостова и нескольких других сильных стреляющих лыжников.

Зато почти все прошлогодние звезды уватского марафона, за исключением, пожалуй, бронзового призера ЧР-2023 Антона Бабикова, вновь приехали на эти соревнования. Так, защищать свой титул вышел Никита Поршнев, вновь стартовал в Увате и прошлогодний серебряный призер Карим Халили, а также Александр Поварницын, Кирилл Бажин, Иван Колотов, Петр Пащенко, Вячеслав Малеев и Роман Сурнев. Который, кстати, удивил внезапным спуртом в дебюте гонки, позволившим ему подойти к первому огневому рубежу в гордом одиночестве.

Но вскоре соперники «съели» Сурнева, и в итоге он занял только 13-е место. На первых кругах лидирующую группу составляли Халили, Поршнев и Бажин. Однако постепенно Карим стал отрываться от главных конкурентов всё дальше и дальше. Что и неудивительно, ведь в концовке сезона именно Халили можно назвать самым успешным биатлонистом страны.

В феврале-марте он выступает даже успешнее Латыпова. На спартакиаде в Златоусте Карим взял золото в масс-старте и серебро в гонке преследования, на финале Кубка России в Уфе первенствовал в короткой индивидуальной гонке, а на чемпионате страны в Тюмени, завершившемся 31 марта, только ему удалось выиграть два личных золота — в спринте и масс-старте.

Вот и в Увате Халили показал класс. Он быстро бежал, да и стрелял почти идеально. После шести рубежей у него был только один промах, в то время как у всех основных соперников — не меньше трех штрафных кругов. На второй половине дистанции Карим создал отрыв от преследователей более минуты. Не помешали ему даже два промаха на седьмом рубеже — отрыв позволил подойти к заключительной стрельбе в гордом одиночестве. Халили не стал выцеливать каждый выстрел — палил почти как из пулемета и при этом закрыл все мишени. После чего в стиле главных мировых биатлонных звезд прямо на рубеже победным взмахом руки поприветствовал трибуны. Заключительный отрезок превратился для него в круг почета.

Что касается борьбы за серебро, то она получилась плотной. Перед последним рубежом на второе и третье места претендовали четверо — Поршнев, Колотов, Бажин и Вячеслав Малеев. В итоге второе место разыграли Поршнев и Колотов, прошедшие восьмую стрельбу без промахов — на финише Никита опередил сенсационного чемпиона России – 2024 в гонке преследования.

Между Ириной и Викторией

Закрывали же программу чемпионата России девушки, у которых с качеством и количеством участников было всё в порядке. Да, на старт вышли всего 19 спортсменок. Однако и в прошлом году, когда в календаре не стоял этап Кубка Содружества после марафонов в Увате, тоже бежали 19 человек. Почти в полном составе вышла на старт сильнейшая женская группа — Михаила Шашилова. Достаточное представительство было и у группы Артема Истомина. Да и прошлогодняя победительница марафона Виктория Сливко, которая к группам не принадлежит и находится на самоподготовке, тоже оказалась в строю. Так что говорить о нехватке конкуренции не приходилось.

Вероятно, дополнительную мотивацию участникам придают повышенные призовые. На чемпионате России суммы за хорошее выступление в целом больше, чем на Кубке страны. Так еще и по итогам марафонов в Увате сильнейшие получают приз полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. В результате победители гонок на 40 и 30 км получали чеки на 300 тыс. рублей.

Отметим, что год назад в женском марафоне сверхубедительную победу одержала Виктория Сливко, выиграв у всех соперниц на финише больше двух минут. Казалось, что что-то подобное повторится у девушек и в этом сезоне. Но всё получилось интереснее.

Первую половину дистанции Виктория прошла бок о бок с Ириной Казакевич. Однако у Казакевич «лежка» заметно лучше «стойки». Поэтому фаворитом в борьбе выглядела Сливко. И победитель стал более очевидным уже на пятом рубеже, где Ирина допустила два промаха, а Виктория закрыла всю установку.

Перед заключительной стрельбой преимущество тюменки было комфортным — 40 секунд. Но опытная Сливко не справилась со «стойкой» и побежала на два штрафных круга. А Казакевич стреляла с риском, быстро, но, главное, точно. На выходе с рубежа между ними было 9 секунд в пользу Виктории. В любой другой гонке более быстроногая Ирина наверняка бы «съела» такое отставание на финишном круге. Однако в марафоне у внешне неутомимой Казакевич сил все-таки оказалось недостаточно.

Сливко второй год подряд забирает победу в марафоне и чек на 300 тыс. рублей. В Увате она отстрелялась точно так же, как и прошлой весной, — четыре промаха. Однако она почти на минуту улучшила свой результат на данной трассе. Всего же для Виктории это уже 13-я золотая медаль чемпионата России в карьере.