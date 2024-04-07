Производство машин и оборудования выросло в Москве в пять раз
Производство машин и оборудования в Москве выросло в пять раз за пять лет. В 2023 году столичные заводы на четверть нарастили объемы выпуска продукции по сравнению с 2022 годом, сообщает телеканал «Известия».
Изготовлено в два раза больше роботизированных систем. Удвоил выпуск и московский производитель холодильного промышленного оборудования. В модернизацию и новые машины инвестировали 2,3 трлн рублей. Производителям доступно свыше 20 системных и антикризисных инструментов. Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» получают значительные налоговые льготы.
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