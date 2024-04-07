Конец «украинской зимы»

Родовой чертой украинского майдана было то обстоятельство, что порожденные им политики оказывались глубоко антидемократичными, целиком полагающимися на сиюминутные преимущества, вырванные у противников на площади. Они не были готовы идти на компромисс и соблюдать соглашения с оппонентами. В конечном счете именно это и послужило основным фактором для деградации Украины как государства.

Если представить себе, что соглашения между оппозицией и президентом Виктором Януковичем, заключенные 21 февраля 2014 года, оказались бы выполнены, то не было бы ни одесской бойни, ни референдумов в Донбассе, ни вооруженного противостояния народных республик с центральной властью. Однако, понимая логику развития украинского проекта, становится понятно, что приход «русской весны» после десятилетий «украинской зимы» в любом случае был неизбежен.

Да, референдумы в Донбассе стали реакцией на антиконституционные действия в Киеве. Однако современная история Донецкой и Луганской народных республик начинается не в 2014 году, а двадцатью годами ранее. 27 марта 1994 года в Донецкой и Луганской областях одновременно с парламентскими выборами прошел консультативный референдум, на котором большинство граждан высказалось за федерализацию Украины, государственный статус русского языка и усиление геополитических связей с Россией. По данным организаторов референдума, явка составила 72% в Донецкой области и 75% в Луганской.

Тогда генеральная прокуратура Украины возбудила дело о правомерности проведения референдума. В результате Ворошиловский районный нарсуд признал итоги народного волеизъявления не имеющими правового значения, а уже 6 августа 1994 года новоизбранный президент Леонид Кучма издал указ о подчинении главе государства всех председателей областных, городских и районных советов. Украинский унитаризм, видимо помня, каким образом сама Украина стала суверенным государством, грубо подавил стремление граждан юго-востока страны к автономии, и народ Донбасса вернулся к обсуждению своих прав ровно через десять лет — в 2004-м.

Идея автономии Донбасса и шире — Новороссии получила новое звучание на фоне политического кризиса, которому дали название «оранжевой революции». 26 ноября 2004 года сессия Луганского областного совета приняла решение о создании Автономной Юго-Восточной Украинской Республики. Областные депутаты заявили о закрытии внешних границ и обратились к президенту РФ Владимиру Путину. 27 ноября внеочередная сессия Харьковского областного совета решила создать исполнительные комитеты областного и районных советов и наделить их полномочиями органов государственной власти.

Председателю облисполкома Евгению Кушнареву поручено было вести координацию действий по стабилизации общественно-политической ситуации с Верховным советом Крыма, Донецким, Днепропетровским, Запорожским, Луганским, Одесским, Херсонским, Николаевским областными советами, Севастопольским городским советом. Представители Одесского областного центра объявили о намерении собрать Ассамблею народных депутатов всех уровней от областей юга и востока Украины, чтобы принять решение о провозглашении Новороссийского края как свободной самоуправляемой территории.

28 ноября в Северодонецке состоялся Всеукраинский съезд народных депутатов и депутатов местных советов всех уровней, на который съехалось около 4 тыс. делегатов. Главным решением съезда стало заявление о возможности создания Юго-Восточной автономии в случае прихода к власти «нелегитимного президента» Виктора Ющенко. Для этого предполагалось провести референдум. Однако эти инициативы остались нереализованными. Инициаторов съезда обвинили в сепаратизме и арестовали.

Третий и решающий этап борьбы Донбасса и всей Новороссии за свои права начался спустя еще десять лет — в 2014 году. В апреле были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики, а 11 мая в республиках прошли референдумы о государственной самостоятельности ДНР и ЛНР. По официальным данным, 89% проголосовавших в ДНР и 94% проголосовавших в ЛНР высказались за суверенитет. После референдумов обе республики Донбасса объявили о желании стать конфедерацией — Новороссией.

Минуло еще десять лет — и сегодня Донецк и Луганск снова борются за свое благополучие против Киева, но уже совершенно в другом статусе — как полноправные субъекты Российской Федерации. И нет сомнений, что украинской власти больше не удастся подчинить себе регионы, где люди говорят и думают по-русски и видят свое будущее в России. Говоря метафорически, чучело «украинской зимы» было сожжено на киевском майдане, и это ознаменовало собой наступление «русской весны» на территории исторической Новороссии.

Одним из последствий событий 2014 года стало то, что термин «Новороссия» из исторического нарратива перекочевал в актуальный политический лексикон. Во второй половине XVIII века это имя получил обширный регион в Северном Причерноморье, присоединенный к Российской империи в результате Русско-турецких войн. Культуртрегерами в Новороссии со времен ее создания были русские люди; другие народы, проживавшие на этой территории, перенимали у русских их культуру, обычаи, язык и удачно интегрировались в российское общество.

Получив эти территории вследствие геополитической катастрофы 1991 года, Киев попытался изменить культурный код жителей юго-восточных областей от Харькова до Одессы. Однако масштабные манифестации, затронувшие в 2014 году не только Донбасс, но и другие области исторической Новороссии, показывают: сломить русскую идентичность этого региона украинским властям так и не удалось. Это подтвердили и референдумы о воссоединении с Россией, которые прошли 23–27 сентября 2022 года как в ДНР и ЛНР, так и в Херсонской и Запорожской областях.

И нет сомнений, что приход «русской весны» в Харьков и Одессу также будет встречен их жителями с радостью — как освобождение от затянувшейся «украинской зимы».

Автор — политолог, эксперт по Восточной Европе

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