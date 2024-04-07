Эксперт рассказала о мошеннических схемах на маркетплейсах

Мошенники, действующие на маркетплейсах, часто используют схему, при которой «уводят» людей с этих площадок в личную переписку в мессенджерах и телефонах. Об этом 7 апреля в интервью ТАСС рассказала куратор платформы «Народного фронта» «Мошеловка» Алла Храпунова.

По словам эксперта, как только люди уходят от правил поведения на площадке маркетплейса и начинают общаться напрямую через личные номера, они попадают в ловушку злоумышленников. При этом данная схема затрагивает как покупателей, так и продавцов.

«И здесь схем обманов очень много. Покупатели не получают того товара, который они ожидают, или получают не того качества. А когда обращаются к площадке, им отвечают: «Извините, но вы решали вопрос не через нас, поэтому мы вам не можем ничем помочь», — сказала Храпунова.

В качестве примера она привела способ обмана покупателей на маркетплейсах. Так, продавец оформляет сделку на площадке, а позже от него приходит сообщение, в котором он говорит, что товар закончился, и предлагает отменить сделку и вернуть деньги, выслав ссылку на другую площадку. В результате человек переходит по ссылке, попадает на фейковое приложение и теряет деньги.

Ранее, 25 марта, начальник отдела по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Алексей Коробченко рассказал, что мошенники чаще всего используют мессенджер Telegram для своих схем. По его словам, соцсети и мессенджеры дают высокий доход за счет большой аудитории и низкого порога входа.