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Эксперт рассказала о мошеннических схемах на маркетплейсах

Эксперт Храпунова: мошенники «уводят» людей с маркетплейсов в личную переписку
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Мошенники, действующие на маркетплейсах, часто используют схему, при которой «уводят» людей с этих площадок в личную переписку в мессенджерах и телефонах. Об этом 7 апреля в интервью ТАСС рассказала куратор платформы «Народного фронта» «Мошеловка» Алла Храпунова.

По словам эксперта, как только люди уходят от правил поведения на площадке маркетплейса и начинают общаться напрямую через личные номера, они попадают в ловушку злоумышленников. При этом данная схема затрагивает как покупателей, так и продавцов.

«И здесь схем обманов очень много. Покупатели не получают того товара, который они ожидают, или получают не того качества. А когда обращаются к площадке, им отвечают: «Извините, но вы решали вопрос не через нас, поэтому мы вам не можем ничем помочь», — сказала Храпунова.

В качестве примера она привела способ обмана покупателей на маркетплейсах. Так, продавец оформляет сделку на площадке, а позже от него приходит сообщение, в котором он говорит, что товар закончился, и предлагает отменить сделку и вернуть деньги, выслав ссылку на другую площадку. В результате человек переходит по ссылке, попадает на фейковое приложение и теряет деньги.

Бесконтактная обманка: уход Samsung Pay активизировал мошенников в России
Пользователи могут потерять деньги со счетов

Ранее, 25 марта, начальник отдела по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Алексей Коробченко рассказал, что мошенники чаще всего используют мессенджер Telegram для своих схем. По его словам, соцсети и мессенджеры дают высокий доход за счет большой аудитории и низкого порога входа.

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