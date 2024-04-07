Сдержки и противовесы

Новым президентом Словакии стал председатель парламента Петер Пеллегрини, который во втором туре опередил бывшего главу МИДа Ивана Корчока. И теперь победитель будет в некоторой степени уравновешивать во многом «бунтарский» по отношению к ЕС и НАТО курс премьера Роберта Фицо. Возлагать слишком большие надежды на новую конфигурацию словацкой власти не стоит. Все санкции против нашей страны она (пусть и нехотя) поддержит, невоенную помощь Украине не прекратит, военную оказывать не будет.

В Словакии существует давняя традиция — голосовать на президентских выборах таким образом, чтобы глава государства уравновешивал премьер-министра. Так, например, в 2004 году президентом стал представитель национально ориентированных сил Иван Гашпарович, который стал противовесом слишком «евроатлантическому» премьеру Микулашу Дзуринде. А спустя 10 лет евроатлантист Андрей Киска взял верх над Робертом Фицо, который уже тогда работал премьером и ставил под сомнение политику ЕС в отношении России.

В значительной степени история повторилась и в 2019-м. Киска на второй срок не пошел, но его «заменила» либералка Зузана Чапутова. Она уравновесила левоцентристское правительство во главе с нынешним кандидатом в президенты Петером Пеллегрини. Затем наступила пора ряда правоцентристских правительств, выступавших с президентом в «едином евроатлантическом порыве». Такое единение словакам надоело, и в 2023 году они на парламентских выборах «вернули» Фицо, который стал противовесом главе государства.

В случае с нынешними выборами система «сдержек и противовесов» работала с самого начала. Ставший кандидатом от ушедших в оппозицию правоцентристских евроатлантических сил бывший глава МИДа Иван Корчок изначально выступал как жесткий оппонент правительства Фицо прежде всего по самым интересующим нас вопросам — отношениям с Россией и вооружению Украины. Он сторонник того, чтобы Словакия следовала за близкородственной Чехией, то есть рвала с Россией все связи и помогала Украине на пределе своих возможностей.

Что касается Пеллегрини, с осени 2023 года являющегося председателем парламента, то условием вхождения его партии «Голос — социал-демократия» в правительство Фицо была поддержка его кандидатуры на президентских выборах. Сам спикер тоже идейно расходится с главой правительства. Например, он в полной мере поддерживает антироссийские санкции. В необходимости безвозмездной военной помощи Украине он тоже сомневается, но продать оружие за деньги готов. Так что и он станет противовесом премьеру — хотя и значительно меньшим, чем был бы Корчок.

Потому главный итог выборов президента Словакии для России был понятен заранее. При всей разнице между «правым» Корчоком и «левым» Пеллегрини между ними было одно принципиальное сходство. Оба осуждают политику России последних десяти лет. Оба в целом солидарны с действиями Евросоюза и НАТО и поддерживают антироссийские санкции. И любой из них уравновешивал бы «бунтарский» курс Фицо, хотя Пеллегрини будет мешать ему меньше.

Собственно говоря, иллюзии тех, кто слишком верил в Фицо, накануне выборов он сам и развеял. В интервью чешскому изданию Denik.cz он дал понять, что считает действия РФ «грубейшим нарушением международного права». Словацкий премьер заявил, что не имеет ничего против изъятия на нужды Украины процентов от российских вкладов, лежащих на европейских счетах. Разве что вооружение Украины по-прежнему не поддерживает. Так что и он вполне готов подстроиться под любого будущего президента.

Основным же голосом тех, кто действительно нацелен на сотрудничество с Россией, остается «младшая» партия правящей коалиции — Словацкая национальная партия. В целом же кандидаты, выступающие решительно против политики Запада, набрали в первом туре примерно 12,5%. А на парламентских выборах осени 2023-го партии, выступающие с подобными заявлениями, получили чуть более 11% голосов. Вот это и есть уровень подлинной поддержки действий РФ. Потому иллюзии о «пророссийскости» словаков нужно оставить.

Так что нам предстояло смотреть только за тем, как словаки выбирают из «двух зол». В первом туре победило «большее зло» в лице Корчока, набравшего более 42,5%. Он прилично опередил «меньшее зло» Пеллегрини, довольствовавшегося чуть более чем 37%. Правда, явка оказалась низкой — всего 52%. Тем не менее если до первого тура все социологи отдавали окончательную победу Пеллегрини, то теперь они разошлись в прогнозах, отдавая победу то одному, то другому. При этом признавая: избиратель Корчока показал большую дисциплину.

Для окончательного распределения мест большое значение имело то, кому отдадут предпочтение кандидаты, не прошедшие во второй тур. Для условно «пророссийского» сегмента «своего» здесь не было по определению. Потому набравший почти 12% кандидат с подобными взглядами Штефан Гарабин отказался агитировать в пользу кого-либо из пары фаворитов. Однако лидер Национальной партии Андрей Данко, ранее выразивший поддержку Гарабину, призвал голосовать за Пеллегрини как за «меньшее зло».

В пользу председателя парламента высказались и кандидаты, настроенные к России весьма критически, — бывший глава МИДа Ян Кубиш и лидер партии словацких венгров «Альянс» Кристиан Форро. На двоих они набрали 5% голосов, которые и должны были склонить чашу весов в пользу Пеллегрини. За Корчока выступили бывший премьер Игор Матович и независимый кандидат Патрик Дубовский, набравшие в сумме менее 3% голосов. Плюс президент Чапутова — но ее избиратели и так с самого начала голосовали за экс-главу МИДа.

Итоги парламентских выборов тоже были скорее на стороне Пеллегрини. Если суммировать голоса за партии, представители которых высказали ему поддержку, получится 50%. Еще 5% сторонников словацких правых евроскептиков из «Республики» и «Нашей Словакии» — неопределившиеся, но тяготеющие к нему. Голоса партий, высказавшихся в пользу Корчока, составляли примерно 44%. Причем в отличие от первого тура президентских выборов там явка была высокой — 68,5%.

Так что интрига свелась к следующему: последуют ли словаки принципу «голосуй за однозначный противовес» Фицо в лице Корчока или же доверятся «математике», отдав предпочтение Пеллегрини? Многое решала явка: шансы правого евроатлантического кандидата повышались, если словаки проявят относительную пассивность. И напротив, для председателя парламента было важно максимально мобилизовать избирателя. В итоге явка оказалась высокой — 61,14%. Что и сыграло на руку действующему председателю парламента.

Пеллегрини получил 53,12%, Корчок — 46,87%. За Корчока голосовали крупнейшие города страны — Братислава и Кошице, где он одержал безоговорочную победу с результатом более 60%. Средние по словацким меркам города тоже поддержали его, но уже с минимальным отрывом. Пеллегрини же отдали предпочтение жители сел и малых городов — особенно на более бедном востоке Словакии, где проживает много русин. Голоса венгров, составляющих 9% населения страны, судя по всему, распределились примерно поровну.

Таким образом, страна обрела нового президента, который идейно не так далек от премьера. Но внешняя политика явно останется плодом компромисса между Фицо и (в той или иной степени) евроатлантическими силами. Словакия вряд ли возобновит поставки Украине оружия, а вот невоенную помощь оказывать продолжит. Санкции против РФ она одобрит после некоторой задержки и торга. По меркам современной антироссийской Европы это совсем неплохо — в Брюсселе это вообще кажется «пророссийским креном».

Но снимем розовые очки. На многое от словаков нам рассчитывать не стоит.

Автор — политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ

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