В Калининградской области появится национальный парк
В Калининградской области появится национальный парк «Виштынецкий». Постановление о создании природной зоны подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает телеканал «Известия». Новый парк появится на территории Нестеровского и Озёрского округов. Общая площадь составит более 27,6 тыс. га. Инициатива поможет сохранить уникальный природный комплекс. Территория включит в себя озеро Виштынецкое и ряд крупных рек.
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