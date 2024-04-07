Производство машин и оборудования в Москве выросло в пять раз

В Москве за последние пять лет стали производить в пять раз больше машин и оборудования. Это стало возможным благодаря системной и антикризисной поддержке московской промышленности, сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По сравнению с 2022 годом в 2023-м машиностроители города на четверть увеличили объемы выпуска продукции.

«К примеру, производитель промышленных роботизированных систем в прошлом году изготовил оборудования в два раза больше, чем в предыдущем. В этом компания планирует еще нарастить объемы и расширить ассортимент», — написал градоначальник.

Кроме того, по итогам прошлого года в Москве вырос и объем инвестиций в модернизацию и закупку новых машин и оборудования — почти до 2,3 трлн рублей. Это на 14% выше, чем в 2022-м.

Сегодня в столице действуют 20 системных антикризисных инструментов, позволяющих предпринимателям развивать производства. Например, присвоение специальных статусов, размещение в особой экономической зоне, налоговые льготы и другое.