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Советник Пушилина допустил возможность свержения Зеленского при военном перевороте

Советник Пушилина Гагин: Зеленского могут заменить путем военного переворота
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Президента Украины Владимира Зеленского могут свергнуть с помощью военного переворота в Киеве. Такое предположение сделал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«Вполне возможно, что Зеленского заменят путем военного переворота. Да, это возможно. Претендентов на его место достаточно в стране, и за каждым из них стоит иностранная разведка стран НАТО. В любом случае кого-то из них могут разыграть как очередную фигуру на шахматной доске», — сказал Гагин «РИА Новости» 7 апреля.

Он добавил, что бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), а теперь посла Украины в Великобритании Валерия Залужного называли в числе тех, кто может сменить Зеленского на президентском посту. Залужный всё еще пользуется авторитетом как среди гражданского населения Украины, так и среди военных.

У Гагина есть сомнения в политической легитимности Зеленского, который из-за введенных в его стране военного положения и мобилизации отменил президентские выборы. Они должны были состояться 31 марта. Советник главы ДНР считает, что Зеленский — второй подряд нелегитимный украинский президент после Петра Порошенко, и оба они обязаны своим приходом к власти военному перевороту в Киеве в 2014 году.

Новый такой переворот Гагин допускает, потому что странам Запада после отмены выборов президента необходимо сохранить «картинку хотя бы какой-то демократии на Украине».

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Ранее, 15 марта, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Зеленский приказал начать чистку в ВСУ, потому что до него дошла информация о планах украинских боевиков создать свою радикальную партию с боевым крылом. По словам Рогова, при согласовании с западными кураторами на Украине возможен новый военный переворот.

«РИА Новости» со ссылкой на чат украинских военных 12 марта сообщили, что у боевиков ВСУ есть планы по созданию такой партии. Кроме того, они хотели создать свой аналог Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины и делать зачистки в Верховной раде, а также прибегать к террору в отношении несогласных. Военные в чате были уверены, что украинцы поддержат их действия.

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