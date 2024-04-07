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Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин присвоил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда. Соответствующий указ опубликован в воскресенье, 7 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Матвиенко Валентине Ивановне», — говорится в документе.

Председатель Совета Федерации РФ Матвиенко 7 апреля отмечает юбилей. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в поздравительной речи указал на неоценимый вклад дипломата в развитие России. Он вспомнил, как государственный деятель возглавила оргкомитет по празднованию 300-летия Санкт-Петербурга. По словам пресс-секретаря президента, работой Матвиенко можно было только восхищаться: она выстроила сложнейшую систему подготовки, курировала вопросы обеспечения безопасности, убранства улиц, реставрации домов. Песков отметил, что сам многому учился у Матвиенко.

Валентина Матвиенко с 2011 года занимает пост председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ. Она стала первой женщиной в российской истории, занявшей этот пост. Также она является постоянным членом Совета безопасности России, председателем Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и членом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

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