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Песков в поздравлении с юбилеем отметил неоценимый вклад Матвиенко в развитие страны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко 7 апреля отмечает юбилей. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в поздравительной речи отметил неоценимый вклад дипломата и государственного деятеля в развитие страны.

«Каждый раз, когда я поздравляю Валентину Ивановну с днем рождения, каждый год, я говорю, что я принадлежу к огромной армии ее поклонников, так оно и есть. Мы с Валентиной Ивановной встретили момент развала Советского союза и рождение новой России на дипслужбе. <…> И я очень хорошо помню ее авторитет на дипломатической службе, который она хранит и до сих пор. И многому с самого начала учился у Валентины Ивановны, и хочу за этой ей выразить признательность», — сказал он.

Песков вспомнил, как Матвиенко возглавила оргкомитет по празднованию 300-летия Санкт-Петербурга — одно из крупнейших международных мероприятий, которое в итоге прошло блестяще. По его словам, работой Матвиенко можно было только восхищаться: она выстроила сложнейшую систему подготовки, курировала вопросы обеспечения безопасности, убранства улиц, реставрации домов. Тот праздник, возможно, стал предтечей «целой цепочки блестящих мероприятий», проведенных в стране за последние 20 лет, заметил пресс-секретарь президента РФ.

«И сейчас Валентина Ивановна является на самом деле неотъемлемой частью новейшей истории нашей страны. Очень трудно переоценить ее вклад и в социальные вопросы, вопросы социального обеспечения нашей страны. <…> Я хочу от всей души поздравить Валентину Ивановну с днем рождения и пожелать ей счастья, добра и всего самого доброго, хорошего», — заключил Песков.

Валентина Матвиенко с 2011 года занимает пост председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Она стала первой женщиной в российской истории, занявшей этот пост. Также она является постоянным членом Совета безопасности России, председателем Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и членом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

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