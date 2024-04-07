Кинолог рассказал о важном элементе коммуникации у собак

Процесс обнюхивания у собак — это важное взаимодействие, позволяющее им социализироваться. Запрещать его питомцам нельзя, рассказал 7 апреля президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Собаки общаются между собой, используя звуки, запахи и визуальные сигналы. Обнюхивание при встрече помогает питомцу понять пол и репродуктивный статус животного. Для человека такие действия могут казаться странными, но препятствовать такому поведению не стоит, это естественно для собак», — объяснил специалист в интервью «РИА Новости».

По его словам, каждая собака обладает индивидуальным запахом за счет работы желез, выделяющих особый секрет. При помощи этого секрета животные помечают территорию, узнают друг друга, определяют половую принадлежность и даже состояние здоровья.

Голубев отметил, что владельцу следует прерывать процесс обнюхивания только в случае, когда питомец при этом становится агрессивным или проявляет к процессу повышенный интерес. Это может говорить о проблемах со здоровьем у собаки или о ее недостаточных социализации и воспитании.

Эксперт напомнил, что помимо запахов собаки используют для коммуникации лай, вой и различные позы.

Ранее, 29 марта, Голубев рассказал, что минимизировать загрязнение собаки на прогулке в межсезонье можно, используя защитную одежду, а также изменяя маршруты прогулки, если они проходят через парки без организованных дорожек.

До этого, 25 марта, кинологи посоветовали отучать собаку спать на кровати постепенно, а ругать и наказывать ее при этом не следует. Эксперты предложили вместо этого физически ограничить доступ к запрещенному месту — к примеру, с помощью поводка.