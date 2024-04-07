Российский боксер Муртазалиев победил немца Кулкая и стал чемпионом мира IBF

Российский боксер Бахрам Муртазалиев стал обладателем титула чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 69,9 кг по результатам 12-раундового поединка с немцем Джеком Кулкаем, который состоялся 6 апреля в городе Фалькензе (ФРГ).

Проживающий в Соединенных Штатах 31-летний россиянин одержал победу над 38-летним соперником из Германии в 11-м раунде, отправив оппонента в технический нокаут.

Теперь у россиянина 22 победы, 16 из которых ― нокауты, и ноль поражений, в то время как у немца по результатам матча 33 победы (14 нокаутов) и пять поражений.

В 2019 году Муртазалиев получил титул обязательного претендента на титул чемпиона IBF. Тогда планировался поединок с американским боксером Джермеллом Чарло, однако встреча не состоялась и россиянин был лишен звания претендента.

В начале марта боксер Энтони Джошуа из Великобритании отправил в нокаут экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну по результатам боксерского поединка, состоявшегося на турнире Knockout Chaos в Эр-Рияде. Поединок двух звездных супертяжеловесов завершился нокаутом во втором раунде — Нганну долго не мог подняться на ноги, ему понадобилась помощь врачей.