В Норильске объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели

Штормовое предупреждение из-за ветра и метели объявили в Норильске. «Известия» в субботу, 6 апреля, публикуют кадры обстановки в городе.

На них видно, что улицы населенного пункта сильно занесены снегом. На детских площадках и пешеходных дорожках — большие сугробы. Порывы ветра в некоторых местах достигают 25 м/с. Кроме того, из-за метели ввели ограничение движения транспорта.

«В связи с низовой метелью установлено ограничение движения на автодороге Норильск – Кайеркан – Алыкель для всех видов транспорта, кроме технологического», — указано в Telegram-канале главного управления МЧС по Красноярскому краю.

Также утром в субботу в Москве пошел снег. Крупные хлопья наблюдались практически во всех районах столицы. Ранее сайт Гидрометцентра опубликовал прогноз погоды в Москве на 6 апреля. Согласно ему, температура воздуха в городе днем будет варьироваться от +8 до +10 градусов. Также синоптики предупруждали, что местами ожидается небольшой дождь. Ночью столбики термометров опустятся до +3.

В Московской области днем прогнозируют от +6 до +11 градусов, ночью похолодает до нуля.