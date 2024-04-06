Собянин рассказал о работе аварийных служб Москвы

Аварийно-спасательные службы столицы готовы прийти на помощь горожанам в любую минуту, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Их специалисты регулярно проходят обучение, подтверждают квалификацию спасателя и могут реагировать на происшествия любого характера», — написал градоначальник в Telegram.

По его словам, на помощь автолюбителям приходят спецформирования «Автомобильных дорог». В настоящее время в Москве работает шесть аварийно-спасательных постов, которые отвечают за безопасность на МКАД и близлежащих транспортных магистралях.

Специалисты «МОЭК» несут ответственность за бесперебойную подачу тепловой энергии. Аварийно-спасательное формирование компании состоит из восьми бригад. В их распоряжении есть автомобили, спецтехника и оборудование.

Электроснабжение жителей столицы обеспечивают «Россети Московский регион»: в группировку столичных аварийно-спасательных формирований компании входят порядка 470 человек.

«Ежедневно и круглосуточно на дежурстве сотрудники аварийной службы Мосгаза — слесари, мастера, сварщики. В марте службе исполнилось 85 лет», — заключил Собянин.