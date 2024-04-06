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Карта спецоперации на Украине 6 апреля

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 6 апреля можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны РФ, на купянском направлении подразделения Западной группировки войск нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны. Потери Киева составили до 35 военнослужащих, танк, два автомобиля, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 5-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 24-й, 28-й, 53-й механизированных бригад ВСУ. Кроме того, отражены две атаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Украина потеряла свыше 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, четыре 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 100-миллиметровую противотанковую пушку «Рапира», а также полевой склад боеприпасов.

На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и отразили 12 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й пехотных, 24-й, 47-й, 115-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял более 280 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражеы:155-миллиметровая гаубица М777 и 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-миллиметровая гаубица Д-30.

«Противник огрызается, но мы продвигаемся вперед»
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На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й мотопехотной, 58-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны. Потери противника составили свыше 90 военнослужащих, три автомобиля, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-миллиметровая гаубица Д-30.

На херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты. Противник потерял до 35 военнослужащих, семь автомобилей, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Caesar французского производства, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 583 самолета, 270 вертолетов, 19 097 беспилотных летательных аппаратов, 497 зенитных ракетных комплексов, 15 699 танков и других боевых бронированных машин, 1264 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8692 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20 676 единиц специальной военной автомобильной техники.

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