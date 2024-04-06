На ж/д переездах испытают глушитель для наушников

На железнодорожных переездах могут начать глушить работу Bluetooth. Такую меру разрабатывают, чтобы обеспечить безопасность пешеходов, сообщает телеканал «Известия». Устройство создают студенты Южного федерального университета. Специальное оборудование отключает беспроводные наушники. Через несколько месяцев систему начнут тестировать. Устройство установят на одном из объектов Северо-Кавказской железной дороги.

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