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Собянин рассказал об обновлении парка трамваев в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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С 2017 года в Москву было поставлено свыше 500 самых современных трамваев — все они произведены в России. На сегодняшний день городской парк обновлен уже на 95%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале в посте, приуроченном к 125-летию московского трамвая.

По его словам, к 2030 году планируется закупить 200 вагонов последнего поколения, и в столице будут ходить только полностью низкопольные трамваи. Кроме того, идет модернизация путей, которые обособляют их от автомобильных дорог, и продолжаются работы по оборудованию остановок с приподнятыми платформами.

Как напомнил мэр, торжественный запуск движения трамваев состоялся в Москве 6 апреля 1899 года. Уже на следующий день пассажиры стали пользоваться новым видом транспорта.

В честь юбилея в субботу, 6 апреля, на Лесной улице состоится парад трамваев разных поколений. Кроме того, на площади Тверская Застава организована выставка исторических вагонов и автомобилей.

В будни на московских трамваях совершается в среднем свыше 600 тыс. поездок. «Еще 10 лет назад по столице курсировали вагоны прошлого поколения с высоким полом и входом в первую дверь через турникет, — написал Сергей Собянин. — Часто они ехали в одном потоке с автомобилями и задерживались из-за ДТП». Сейчас же Москва «задает тренды развития трамвайной сети и инфраструктуры для всей страны», подчеркнул он.

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