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В России кирпичные дома стали дешевле деревянных

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Фото: РИА Новости
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Рост цен на пиломатериалы в России может привести к новому буму строительства индивидуальных домов с использованием кирпича, доля таких домов за год может вырасти на 15–20%, рассказали эксперты федерального комбината стеновых материалов «Винзер» 6 апреля.

«Еще несколько лет назад пиломатериал был одним из самых доступных строительных материалов, поэтому его использовали при массовом бюджетном строительстве, сейчас ситуация изменилась, как и предпочтения потенциальных владельцев домов», — рассказывает генеральный директор федерального комбината стеновых материалов «Винзер».

По итогам марта средняя цена кубического метра пиломатериала в России выросла до 12,5 тыс. рублей, столько же стоит кубических метр наиболее доступных вариантов керамического облицовочного кирпича.

«Если говорить об отделке фасада частного дома популярным блок-хаусом — его рыночная цена находится на уровне 900–1500 рублей за квадратный метр, при этом цена квадратного метра облицовочного кирпича — 1200–1400 рублей», — продолжает эксперт.

Одна из главных проблем деревянных фасадов, по словам Жалнина, это высокие эксплуатационные затраты и относительно низкий срок службы.

«Около 10–15% дополнительно тратится на покраску или декоративную пропитку деревянных фасадов, при этом срок службы таких покрытий 5–7 лет, после которого фасад необходимо будет вновь перекрашивать, а это дополнительные затраты и сложности для собственников, поэтому те, кто уже имел опыт эксплуатации деревянных фасадов, всё больше склоняются к выбору более долговечных материалов, сохраняя при этом интерес к деревянной отделке интерьера», — поясняет эксперт.

По словам Жалнина, спрос на разные технологии строительства домов цикличен, это связано с целым рядом факторов, начиная от того, что повышенный спрос на тот или иной материал приводит к росту цены на него и заканчивая опытом эксплуатации таких домов.

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31 марта эксперты «Винзер» назвали города России с самой большой долей кирпичных домов. Так, первое место занял Ростов-на-Дону, где доля продаваемых частных домов и дач, построенных из кирпича, составляет 76%. На втором месте Казань — 72%, на третьем Краснодар — 58,6%, на четвертом Волгоград — 41,3%, на пятом Самара — 40,2%.

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