В Москве рассказали о популярности у горожан отечественных продуктов

Больше 80 процентов продуктов питания в рационе жителей столицы приходится на товары отечественных производителей. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«За 10 лет доля российской продукции в общем объеме потребления города увеличилась на 15 процентных пунктов — с 69 до 84 процентов. Например, фермеры и предприятия страны практически полностью обеспечивают спрос москвичей на молоко, сахар, подсолнечное масло и хлеб», — подчеркнула Наталья Сергунина.

В частности, рассказала Сергунина, представленность отечественного мяса и мясных продуктов на столичном рынке за десятилетие выросла с 56 до 94 процентов, рыбы и консервов — с 60 до 80 процентов, молочной продукции — с 68 до 85 процентов, овощей — с 59 до 72 процентов.

По словам Сергуниной, продовольствие в столицу сегодня поставляют более 80 регионов России, более половины поставок приходится на Центральный федеральный округ. Так, пшеница поступает в мегаполис из 20 субъектов страны, в том числе Тульской, Оренбургской, Саратовской, Челябинской и Тюменской областей, Красноярского и Алтайского края. Среди основных поставщиков говядины — Брянская, Воронежская, Пензенская Московская, Астраханская и Волгоградская области, свинины — Липецкая, Курская, Смоленская и Тамбовская области, куриного мяса — Калужская, Ленинградская и Тверская области, молочной продукции — Татарстан, Московская и Рязанская области.

Овощи, фрукты и ягоды столица закупает у производителей из Краснодарского и Ставропольского края, Волгоградской, Астраханской, Ростовской и Липецкой областей, Дагестана, Крыма и Кабардино-Балкарии.