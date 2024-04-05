Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовым поездом в Забайкалье
В Забайкальском крае в результате очередного ДТП на железнодорожном переезде погиб водитель легкового автомобиля. Об этом Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает в пятницу, 5 апреля.
Авария произошла утром в пятницу на регулируемом переезде перегона Икабья – Сенаторский. Предварительно установлено, что водитель «Нивы» выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом, машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
В результате ДТП водитель автомобиля скончался, пишет ИА ChitaMedia. По факту случившегося Байкальская транспортная прокуратура организовала проверку, при наличии основания будут приняты меры реагирования.
1 апреля похожее трагическое происшествия случилось на станции Зун-Торей Забайкальской железной дороги, где на переезд перед приближающимся локомотивом тоже выехала легковушка. Водитель автомобиля погиб на месте.